Эстония впервые стала председателем Совета ЕС

ТАЛЛИН, 1 июля. /ТАСС/. Эстония впервые в своей истории возглавила Совет Евросоюза. Полномочия председателя организации перешли к ней с 1 июля на полгода.

Программа председательства Эстонии в Совете ЕС опирается на четыре приоритета - открытая Европа с новаторской экономикой, безопасная и защищенная Европа, цифровая Европа и свободное движение данных, а также вовлекающая и устойчивая Европа. Одним из главных акцентов председательства Эстонии станут вопросы доступности информации и электронных технологий: в частности, премьер- министр Юри Ратас выступил за формирование единого цифрового рынка труда ЕС.

За время председательства в Совете ЕС в Эстонии пройдет около 20 встреч, визитов и конференций на высоком уровне и около 260 других связанных мероприятий.

В конце июля 2016 года пресс-служба Совета ЕС заявила, что в связи с решением Великобритании отказаться от председательства во второй половине 2017 года Совет передвигает порядок в графике.