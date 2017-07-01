Администрация США раскрыла зарплаты сотрудников в аппарате Белого дома

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ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Зарплаты 377 сотрудников аппарата Белого дома, включая советников и помощников президента США Дональда Трампа, раскрыла в пятницу нынешняя администрация в направленном Конгрессу США открытом докладе. Ежегодное жалованье чиновников варьируется от $30 тыс. до $179 тыс.
В отчете также подтверждается информация о том, что зять и старший политический советник Трампа Джаред Кушнер, а также дочь главы государства Иванка Трамп, также выполняющая функции советника президента США, не получают зарплату. В документе их ежегодный доход из госказны равен нулю.
Ключевые представители Белого дома - руководитель аппарата сотрудников Райнс Прибэс, официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, главный политстратег Стив Бэннон и старший советник Келлиэнн Конуэй - получают $179,7 тыс. в год. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс получает немного меньше - $165 тыс. Самый большой оклад у старшего политического советника президента Марка Хауса.
Самая маленькая зарплата среди указанных в докладе 377 сотрудников Белого дома оказалась у главы Национального экономического совета при Белом доме Гэри Кона, который получает $30 тыс. Примечательно, что Кон также занимает одну из ключевых позиций в администрации.