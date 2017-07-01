Журналисты едва не уронили лампу на Трампа в Белом доме

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Журналисты, готовившиеся в пятницу к официальной съемке рукопожатия президента США Дональда Трампа и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Овальном кабинете Белого дома, дважды едва не опрокинули стоящую на журнальном столике возле американского лидера лампу. Курьезный инцидент, вызвавший раздражение Трампа, был запечатлен на видеозаписи, которую распространила телекомпания ABC.

"Easy fellas"

President Trump to press in Oval Office as lamp gets knocked over: "You guys are getting worse" https://t.co/TBSMD8pkgm — NBC News (@NBCNews) 30 June 2017

Как отметили в свою очередь входящие в президентский пул журналисты, на мероприятии присутствовало много их южнокорейских коллег, которых сотрудники Секретной службы попросили "прекратить бегать". Когда репортеры готовились к съемке, один из них по неосторожности толкнул диван, в результате чего лампа, стоявшая на столе близ президента США, едва не упала. Спустя пару мгновений осветительный прибор снова чуть не уронили.

"Полегче, ребята, полегче! - сказал Трамп, обращаясь к репортерам. - Вы становитесь все хуже. Давайте еще стол опрокиньте".

Президент Южной Кореи находится с официальным визитом в США. В пятницу у Трампа и Мун Чжэ Ина состоялся ряд встреч, после чего они выступили с совместным заявлением в Розовом саду Белого дома.