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Вашингтон и Сеул не прекратят военные учения в виде уступки КНДР

Международная панорама
1 июля, 2:34 дата обновления: 1 июля, 3:02 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 1, июля. /ТАСС

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин добавил, что эта позиция остается неизменной

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Американские и южнокорейские военнослужащие на учениях Foal Eagle

Американские и южнокорейские военнослужащие на учениях Foal Eagle

© AP Photo/Lee Jin-man

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Южная Корея не намерены прекращать свои совместные военные маневры в качестве уступки КНДР. Об этом заявил в пятницу президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

"Мы - США и Южная Корея - долгое время вырабатывали позицию, в соответствии с которой мы не можем остановить наши совместные военные маневры в качестве уступки КНДР, чтобы та прекратила свои ядерные испытания", - сказал он. "Эта позиция остается неизменной", - добавил южнокорейский лидер.

В середине июня посол КНДР в Индии Ке Чхон Ён в интервью индийскому телеканалу WION заявил, что КНДР может ввести мораторий на проведение испытаний ядерных боезарядов и баллистических ракет, если США выполнят условия Пхеньяна, среди которых прекращение регулярных американо-южнокорейских военных учений.

КНР и THAAD

Мун Чжэ Ин также раскритиковал попытки Пекина повлиять на суверенное решение Сеула о размещении на своей территории американского зенитно-ракетного комплекса THAAD. С заявлением на этот счет южнокорейский лидер выступил в пятницу в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

"Я хочу четко дать понять, что решение о развертывании системы THAAD - вопрос суверенитета Республики Корея. Я убежден, что со стороны Пекина неверно пытаться нечестным образом повлиять на суверенное решение Южной Кореи", - утверждал он.

"Понимаю, что Китай выражает некоторую обеспокоенность в связи с этим развертыванием, но подобные ответные экономические меры несправедливы. Я призываю Китай отменить эти меры", - сказал Мун Чжэ Ин, имея в виду ряд рестрикций, которые Пекин ввел в отношении Сеула, в частности в сфере туризма и торговли.

Решение южнокорейского правительства разместить в стране американский зенитный ракетный комплекс THAAD было принято в начале июля 2016 года. Наземная система ПРО предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на конечном этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Она призвана обеспечить защиту войск США и их союзников, а также городов и важных объектов от баллистических ракет как малой дальности, так и стратегических.

Предлогом для размещения подразделения THAAD на Корейском полуострове на постоянной основе стало противодействие ракетно-ядерной угрозе со стороны КНДР. Категорически против реализации таких замыслов, помимо Китая, выступила также Россия. 

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