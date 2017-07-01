Глава разведки Венесуэлы вызван на допрос по подозрению в нарушении прав человека

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Венесуэлы вызвала на допрос директора Боливарианской службы национальной разведки Густаво Гонсалеса Лопеса по делу о нарушениях прав человека. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

Гонсалесу предстоит ответить на вопросы прокурора в качестве обвиняемого 4 июля. Как отмечает ведомство, его подозревают в "грубом и систематическом нарушении прав человека". Допрос состоится в рамках расследования "случаев незаконного лишения свободы и необоснованных обысков".

В четверг генпрокуратура также вызвала на допрос в качестве обвиняемого бывшего командующего Национальной гвардии Венесуэлы Антонио Хосе Бенавидеса Торреса. Он подозревается в нарушении прав человека в ходе манифестаций, продолжающихся в стране более 80 дней. Экс- глава Нацгвардии, которая часто используются властями страны при разгоне акций протеста, должен дать показания 5 июля.

С начала апреля в Венесуэле идут самые крупные за последние годы антиправительственные манифестации. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, контролируемого оппозицией. За это время погибли порядка 80 человек, пострадали свыше 1,4 тысячи, в том числе порядка 300 сотрудников правоохранительных органов и Национальной гвардии. Более 3,2 тысячи человек были задержаны.