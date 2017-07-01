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В Рио-де-Жанейро протесты против реформ президента Бразилии переросли в беспорядки

Международная панорама
1 июля, 2:56 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 1, июля. /ТАСС

Правоохранительные органы применили против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 июля. /ТАСС/. Акции протеста против пенсионной реформы и реформы трудового законодательства, предложенных президентом Бразилии Мишелом Темером, переросли в пятницу в беспорядки в центре Рио-де-Жанейро. Кадры столкновений манифестантов с полицией продемонстрировал в прямом эфире телеканал Globo.

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© AP Photo/Eraldo Peres

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В Сан-Паулу тысячи людей вышли на митинг с требованием отставки президента Бразилии

Митинг-концерт в Рио-де-Жанейро собрал тысячи человек, выступивших за отставку президента

По его данным, по меньшей мере один человек пострадал. Демонстранты перекрыли проспект Президента Варгаса - одну из центральных улиц мегаполиса, соорудив баррикады из горящих покрышек и мусора. Правоохранительные органы применили против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули.

27 апреля нижняя палата парламента Бразилии одобрила проект реформы трудового законодательства, предложенной президентом. Документ, в частности, предлагает отменить требование об обязательной уплате налога на содержание профсоюзов, разрешить работодателю сокращать обеденный перерыв с часа до получаса (при условии, что рабочий день также будет завершен на полчаса раньше - прим. ТАСС), а также выплачивать тринадцатую зарплату, которая в соответствии с бразильским законодательством является обязательной, частями, а не единовременно.

Данная инициатива вызвала острую общественную полемику. Противники реформы считают, что она нарушает права трудящихся. Сейчас законопроект рассматривает Федеральный сенат - верхняя палата парламента.

Протесты против инициативы главы государства проходят на фоне усугубляющегося политического кризиса. 26 июня Генпрокуратура Бразилии обратилась в Федеральный верховный суд страны с запросом о предъявлении Темеру обвинений в коррупции. По версии ведомства, с марта по апрель 2017 года президент республики получил "незаконные блага в размере 500 тыс. реалов" (152 тыс. долларов) от предпринимателя Жоэсли Батисты, возглавляющего компанию J&F Investimentos S. A. ("Жота-и-эфи инвестиментос эси-а"). Темер стал первым в истории Бразилии действующим президентом, которому Генпрокуратура просит предъявить обвинения.

Глава государства считает, что выдвинутые против него обвинения в коррупции не имеют доказательной базы. В своем выступлении политик назвал их "художественным вымыслом".

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