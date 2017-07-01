Полицейские арестовали в Сиднее связанных с террористами подростков

СИДНЕЙ, 1 июля. /ТАСС/. Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс арестовала в ходе проведенной в пятницу вечером антитеррористической операции в Сиднее двух подростков, связанных с террористами. Об этом объявил в субботу заместитель комиссара полиции штата Дэйв Хадсон. Он сообщил, что арестованные в ближайшие часы предстанут перед судом и им будут предъявлены обвинения в торговле огнестрельным оружием и наркотиками.

"Связи подозреваемых с преступными и террористическими элементами очевидны", - подчеркнул Хадсон, рассказав, что у арестованных было изъято семь единиц огнестрельного оружия и "большой объем наркотиков, включая кокаин".

Имена арестованных пока не раскрываются, но известно, что им по 18 лет и они являются жителями западных районов Сиднея.