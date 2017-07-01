Полицейские арестовали в Сиднее связанных с террористами подростков

Продюсер CNN заявил, что почти все сотрудники телеканала считают Трампа клоуномМеждународная панорама 1 июля, 4:56
Зонд Juno 10 июля впервые в истории пролетит прямо над Большим красным пятном ЮпитераКосмос 1 июля, 4:10
СМИ: Дадонов согласовал контракт с клубом НХЛ "Флорида"Спорт 1 июля, 4:09
Пятничные осадки в Москве побили два рекорда июньской нормыОбщество 1 июля, 3:39
Месси женился в родном городе в Аргентине при повышенных мерах безопасностиФутбол 1 июля, 3:07
Отец Майкла Джексона попал в больницу после ДТП в Лас-ВегасеПроисшествия 1 июля, 2:43
Вашингтон и Сеул не прекратят военные учения в виде уступки КНДРМеждународная панорама 1 июля, 2:34
Кейн заявил, что расстроен уходом Панарина из клуба НХЛ "Чикаго"Спорт 1 июля, 2:17
В Венесуэле на представительство оппозиции напала военизированная группировкаМеждународная панорама 1 июля, 2:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИДНЕЙ, 1 июля. /ТАСС/. Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс арестовала в ходе проведенной в пятницу вечером антитеррористической операции в Сиднее двух подростков, связанных с террористами. Об этом объявил в субботу заместитель комиссара полиции штата Дэйв Хадсон. Он сообщил, что арестованные в ближайшие часы предстанут перед судом и им будут предъявлены обвинения в торговле огнестрельным оружием и наркотиками.
"Связи подозреваемых с преступными и террористическими элементами очевидны", - подчеркнул Хадсон, рассказав, что у арестованных было изъято семь единиц огнестрельного оружия и "большой объем наркотиков, включая кокаин".
Имена арестованных пока не раскрываются, но известно, что им по 18 лет и они являются жителями западных районов Сиднея.