В Испании задержали предполагаемого боевика ИГ

Продюсер CNN заявил, что почти все сотрудники телеканала считают Трампа клоуномМеждународная панорама 1 июля, 4:56
Зонд Juno 10 июля впервые в истории пролетит прямо над Большим красным пятном ЮпитераКосмос 1 июля, 4:10
СМИ: Дадонов согласовал контракт с клубом НХЛ "Флорида"Спорт 1 июля, 4:09
Пятничные осадки в Москве побили два рекорда июньской нормыОбщество 1 июля, 3:39
Месси женился в родном городе в Аргентине при повышенных мерах безопасностиФутбол 1 июля, 3:07
Отец Майкла Джексона попал в больницу после ДТП в Лас-ВегасеПроисшествия 1 июля, 2:43
Вашингтон и Сеул не прекратят военные учения в виде уступки КНДРМеждународная панорама 1 июля, 2:34
Кейн заявил, что расстроен уходом Панарина из клуба НХЛ "Чикаго"Спорт 1 июля, 2:17
В Венесуэле на представительство оппозиции напала военизированная группировкаМеждународная панорама 1 июля, 2:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сотрудники Гражданской гвардии Испании задержали в городе Малага на юге страны мужчину, подозреваемого в участии в боевых действиях в Сирии на стороне террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил в пятницу министр внутренних дел пиренейского королевства Хуан Игнасио Соидо Альварес.
"Гражданская гвардия задержала 29-летнего мужчину, которого подозревают в участии в боевых действиях на стороне ИГ в Сирии в течение двух лет", - написал глава МВД Испании на своей странице в Twitter.
Его ведомство 28 июня сообщало, что правоохранительные органы задержали в Испании, Великобритании и Германии шесть человек по подозрению в связях с ИГ.
В Испании сейчас действует четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных. В стране регулярно проходят операции по задержанию предполагаемых экстремистов. По данным МВД, с 2015 года по подозрению в связях с террористами были арестованы более 220 человек.