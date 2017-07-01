В Испании задержали предполагаемого боевика ИГ

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сотрудники Гражданской гвардии Испании задержали в городе Малага на юге страны мужчину, подозреваемого в участии в боевых действиях в Сирии на стороне террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил в пятницу министр внутренних дел пиренейского королевства Хуан Игнасио Соидо Альварес.

"Гражданская гвардия задержала 29-летнего мужчину, которого подозревают в участии в боевых действиях на стороне ИГ в Сирии в течение двух лет", - написал глава МВД Испании на своей странице в Twitter.

Его ведомство 28 июня сообщало, что правоохранительные органы задержали в Испании, Великобритании и Германии шесть человек по подозрению в связях с ИГ.

В Испании сейчас действует четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных. В стране регулярно проходят операции по задержанию предполагаемых экстремистов. По данным МВД, с 2015 года по подозрению в связях с террористами были арестованы более 220 человек.