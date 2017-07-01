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New York Post опубликовала статью о Трампе из трех слов

Международная панорама
1 июля, 5:40 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 1, июля. /ТАСС

Текст статьи под заголовком "О "твитах" Трампа" гласит: "Остановись. Просто остановись"

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Susan Walsh

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. Американская газета New York Post опубликовала статью, посвященную президенту США Дональду Трампу, которая состоит всего из трех слов. Соответствующий материал появился в печатном номере издания в пятницу.

Статья, вышедшая под заголовком "О "твитах" Трампа", опубликована в разделе, где печатаются материалы, отражающие мнение редакции издания. Ее текст гласит: "Остановись. Просто остановись".

На своем сайте New York Post в электронной версии статьи разместила ссылку на другой материал, посвященный скандалу, разгоревшемуся вокруг недавнего "твита" Трампа, в котором он оскорбил двух ведущих телеканала MSNBC, критиковавших его.

В четверг Трамп разместил в своем Twitter запись, в которой грубо обозвал Мику Бжезински и Джо Скарборо, являющихся ведущими популярной новостной программы MSNBC. Первую президент, в частности, назвал "сумасшедшей", а второго - "психопатом".

После этого на Трампа обрушился шквал критики со стороны как представителей СМИ, так и политиков, в том числе представителей его Республиканской партии. Телекомпания MSNBC выступила с заявлением, в котором также осудила слова Трампа. Представитель Белого дома Сара Хакаби-Сандерс в свою очередь выступила в защиту высказываний президента, заявив, что он "отвечает ударом на удар" и "не даст запугать себя либеральным СМИ", критикующим его.

Трамп после инаугурации начал пользоваться официальным президентским аккаунтом в Twitter, однако при этом продолжил публиковать сообщения на своей личной странице в этом сервисе. Республиканец уделяет повышенное внимание социальным сетям в качестве средства информации и общения со своими сторонниками. Он ранее заявлял, что без способности доводить с помощью соцсетей свои мысли до общественности он никогда, по его мнению, не стал бы президентом США. Многие публикуемые Трампом в Twitter сообщения часто подвергаются критике со стороны противников президента.

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