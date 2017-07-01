В Гонконге приведена к присяге новая администрация во главе с Кэрри Лам

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 1 июля. /ТАСС/. Церемония инаугурации нового главы администрации Гонконга 60-летней Кэрри Лам прошла в субботу. На мероприятии присутствовал председатель КНР Си Цзиньпин, приехавший для участия в торжествах по случаю 20-й годовщины перехода бывшего британского анклава под китайскую юрисдикцию.

В своем выступлении Лам пообещала прилагать все усилия, направленные на поддержание политики "одна страна - две системы", отстаивать верховенство закона и содействовать развитию отношений между Гонконгом и материковым Китаем.

"На фоне новых обстоятельств и конфликтов в обществе за последние годы, эти, казалось бы, простые и важные задачи станут испытанием для моей политической мудрости, терпения и способности выстраивать консенсус в общества. Я всегда буду готова бороться с этими вызовами", - цитирует ее радиотелевещательная корпорация RTHK.

Вместе с тем глава исполнительной власти заявила о "твердой решимости предпринимать законные действия для пресечения любых попыток подорвать национальную безопасность и интересы развития Гонконга".

Кэрри Лам стала первой женщиной на высшем должностном посту в этом специальном административном районе КНР и будет занимать его следующие пять лет, а до этого была "человеком номер два" в местном правительстве. Несмотря на обещание "внедрять новый стиль управления", состав ее кабинета не претерпел кардинальных изменений. В него вошли чиновники из прежней администрации и только одно свежее лицо "со стороны".