В Гонконге приведена к присяге новая администрация во главе с Кэрри Лам

Русский "Мир": что нужно знать о национальной платежной системеЭкономика и бизнес 1 июля, 7:03
СМИ: клуб НБА "Индиана" обменял Пола Джорджа в "Оклахому"Спорт 1 июля, 5:40
New York Post опубликовала статью о Трампе из трех словМеждународная панорама 1 июля, 5:40
Продюсер CNN заявил, что почти все сотрудники телеканала считают Трампа клоуномМеждународная панорама 1 июля, 4:56
Зонд Juno 10 июля впервые в истории пролетит прямо над Большим красным пятном ЮпитераКосмос 1 июля, 4:10
СМИ: Дадонов согласовал контракт с клубом НХЛ "Флорида"Спорт 1 июля, 4:09
Пятничные осадки в Москве побили два рекорда июньской нормыОбщество 1 июля, 3:39
Месси женился в родном городе в Аргентине при повышенных мерах безопасностиФутбол 1 июля, 3:07
Отец Майкла Джексона попал в больницу после ДТП в Лас-ВегасеПроисшествия 1 июля, 2:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 1 июля. /ТАСС/. Церемония инаугурации нового главы администрации Гонконга 60-летней Кэрри Лам прошла в субботу. На мероприятии присутствовал председатель КНР Си Цзиньпин, приехавший для участия в торжествах по случаю 20-й годовщины перехода бывшего британского анклава под китайскую юрисдикцию.
В своем выступлении Лам пообещала прилагать все усилия, направленные на поддержание политики "одна страна - две системы", отстаивать верховенство закона и содействовать развитию отношений между Гонконгом и материковым Китаем.
"На фоне новых обстоятельств и конфликтов в обществе за последние годы, эти, казалось бы, простые и важные задачи станут испытанием для моей политической мудрости, терпения и способности выстраивать консенсус в общества. Я всегда буду готова бороться с этими вызовами", - цитирует ее радиотелевещательная корпорация RTHK.
Вместе с тем глава исполнительной власти заявила о "твердой решимости предпринимать законные действия для пресечения любых попыток подорвать национальную безопасность и интересы развития Гонконга".
Кэрри Лам стала первой женщиной на высшем должностном посту в этом специальном административном районе КНР и будет занимать его следующие пять лет, а до этого была "человеком номер два" в местном правительстве. Несмотря на обещание "внедрять новый стиль управления", состав ее кабинета не претерпел кардинальных изменений. В него вошли чиновники из прежней администрации и только одно свежее лицо "со стороны".