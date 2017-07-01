Сотни призывников из Алеппо пополнили ряды сирийской армии после освобождения города

АЛЕППО /Сирия/, 1 июля. /ТАСС/. Сотни молодых людей из Алеппо пополнили ряды сирийской правительственной армии с января этого года, сообщил журналистам начальник центрального военкомата города Намид-али Ибрагим.

"С каждым месяцем все больше и больше желающих пройти службу, особенно много таких молодых людей сейчас, после того как Алеппо освободили от террористов", - сказал он.

Он отметил, что молодые люди идут в армию осознанно, с желанием освободить страну от террористов и приблизить начало мирной жизни.

Офицер уточнил, что в настоящее время конкретных сроков увольнения в запас для солдат и сержантов нет, и выполнять воинскую повинность им придется до победы. До войны продолжительность срочной службы не превышала 18 месяцев. Как отмечают в центральном военном комиссариате Алеппо, число желающих бороться с террористами в составе армейских подразделений Сирийской Арабской Республики ежемесячно увеличивается.

Призыв на службу в Сирии круглогодичный, каждый юноша обязан явиться в военкомат сразу после своего 18-летия. Студентам предоставляется отсрочка до окончания вуза. Уклонисты, не явившиеся вовремя, по закону за каждый месяц "вольной жизни" ответят двумя месяцами дополнительной службы в армии. При этом, по словам начальника военкомата, если в семье воспитываются два сына, то службу в армии они пройдут поочередно, чтобы не оставлять родителей одних.

Несколько десятков призывников одели военную форму в военкомате Алеппо только за один день, после недельного "курса молодого бойца" они будут направлены в боевые подразделения, рассказал он.

О завершении операции по освобождению Алеппо от боевиков министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил 23 декабря прошлого года.