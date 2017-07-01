Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сотни призывников из Алеппо пополнили ряды сирийской армии после освобождения города

Международная панорама
1 июля, 6:20 UTC+3 АЛЕППО /Сирия/ 1, июля. /ТАСС

Начальник центрального военкомата города Намид-али Ибрагим заявил, что молодые люди идут в армию осознанно, с желанием освободить страну от террористов и приблизить начало мирной жизни

Поделиться
Материал из 1 страницы

АЛЕППО /Сирия/, 1 июля. /ТАСС/. Сотни молодых людей из Алеппо пополнили ряды сирийской правительственной армии с января этого года, сообщил журналистам начальник центрального военкомата города Намид-али Ибрагим.

"С каждым месяцем все больше и больше желающих пройти службу, особенно много таких молодых людей сейчас, после того как Алеппо освободили от террористов", - сказал он.

Читайте также новости по теме:
Кризис в Сирии
© Михаил Метцель/ТАСС

Аграмунт считает, что кампанию против него организовала Украина

Войска Сирии при поддержке ВКС РФ освободили в июне около 70 населенных пунктов

США напрямую обвинили Сирию в невыполнении обязательств по уничтожению химоружия

Он отметил, что молодые люди идут в армию осознанно, с желанием освободить страну от террористов и приблизить начало мирной жизни.

Офицер уточнил, что в настоящее время конкретных сроков увольнения в запас для солдат и сержантов нет, и выполнять воинскую повинность им придется до победы. До войны продолжительность срочной службы не превышала 18 месяцев. Как отмечают в центральном военном комиссариате Алеппо, число желающих бороться с террористами в составе армейских подразделений Сирийской Арабской Республики ежемесячно увеличивается.

Призыв на службу в Сирии круглогодичный, каждый юноша обязан явиться в военкомат сразу после своего 18-летия. Студентам предоставляется отсрочка до окончания вуза. Уклонисты, не явившиеся вовремя, по закону за каждый месяц "вольной жизни" ответят двумя месяцами дополнительной службы в армии. При этом, по словам начальника военкомата, если в семье воспитываются два сына, то службу в армии они пройдут поочередно, чтобы не оставлять родителей одних.

Несколько десятков призывников одели военную форму в военкомате Алеппо только за один день, после недельного "курса молодого бойца" они будут направлены в боевые подразделения, рассказал он.

О завершении операции по освобождению Алеппо от боевиков министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил 23 декабря прошлого года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: палестинская фея, "Лебединое озеро" в метро и президент-стрелок
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В аэропортах Москвы задержаны 450 авиарейсов
2
Журналисты едва не уронили лампу на Трампа в Белом доме
3
Администрация США раскрыла зарплаты сотрудников в аппарате Белого дома
4
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях
5
Глава СВР заявил об агрессивности НАТО в отношении России
6
Лавров сравнил обвинения США в адрес России с анекдотом про Чапаева
7
New York Post опубликовала статью о Трампе из трех слов
Темы дня
Загрузка...
Реклама