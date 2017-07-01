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Си Цзиньпин предостерег от инспирирования антикитайской деятельности в Гонконге

Международная панорама
1 июля, 7:01 UTC+3 ГОНКОНГ /СЯНГАН/ 1, июля. /ТАСС

Вместе с тем китайский лидер заверил в твердой приверженности Пекина дальнейшему претворению политики "одна страна - две системы", которая гарантирует Гонконгу высокую степень автономии до 2047 года

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ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 1 июля. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин предостерег от попыток использовать Гонконг как площадку для инспирирования антикитайской деятельности и подрыва национального суверенитета. Об этом он заявил в субботу на торжественной церемонии по случаю 20-й годовщины перехода бывшего британского анклава под суверенитет Китая.

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"Любые попытки подорвать национальный суверенитет и безопасность, бросить вызов власти центрального правительства и положениям основного закона, а также попытки использовать Гонконг для инспирирования вредительственной деятельности против КНР, являются абсолютно неприемлемыми актами, переступающими красную черту", - указал он.

Вместе с тем китайский лидер заверил в твердой приверженности Пекина дальнейшему претворению политики "одна страна - две системы", которая гарантирует Гонконгу высокую степень автономии до 2047 года.

Си Цзиньпин предупредил, что втягивание гонконгского общества в излишнюю политизацию может негативно сказаться на экономическом развитии города. Он выразил мнение, что с момента перехода под суверенитет КНР Гонконг стал являться "более свободным местом", чем ранее.

Пекин обеспокоен активизацией в Гонконге молодежного радикального движения Localism, которое зародилось здесь после массовых демократических протестов осени 2014 года и выступает за самоопределение для этой территории. Власти КНР также обеспокоены усиливающейся поляризацией в гонконгском обществе и падением "патриотических настроений" среди представителей нового поколения гонконгцев, некоторые из которых заявляют о нежелании быть ассоциированными с "китайцами".

В своем выступлении Си Цзиньпин особо подчеркнул необходимость улучшения системы морального и национального образования в Гонконге.

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