Лукашенко: Белоруссии не нужны спекуляции на демократии и правах человека

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МИНСК, 1 июля. /ТАСС/. Белоруссия твердо стоит на пути самостоятельного развития и не приемлет потрясений, революций и спекуляции на демократии и правах человека. Об этом говорится в распространенном в субботу обращении президента страны Александра Лукашенко к соотечественникам по случаю отмечаемого в республике 3 июля Дня независимости.
"Белорусам не нужны потрясения, войны и революции, спекуляция на демократии и правах человека. У нас есть выверенные временем идеалы и ценности, и мы никому не позволим навязывать иное", - отметил белорусский лидер.
Глава государства констатировал, что "за последние годы многое изменилось: и страна, и живущие в ней люди". "Неизменным осталось желание каждого из нас жить в свободном и мирном государстве", - подчеркнул он.
Президент также заявил, что "Беларусь XXI века - стабильное государство, твердо следующее по пути самостоятельного развития". Кроме того, Лукашенко отметил, что в стране царят мир и порядок. "Белорусский народ един, а объединяет его главное - забота об укреплении отчизны и добросовестный труд ради достижения этой цели", - указал он.