Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лукашенко: Белоруссии не нужны спекуляции на демократии и правах человека

Международная панорама
1 июля, 10:36 UTC+3 МИНСК МИНСК 1, июля. /ТАСС

Президент Белоруссии подчеркнул, что у его народа есть "выверенные временем идеалы и ценности"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МИНСК, 1 июля. /ТАСС/. Белоруссия твердо стоит на пути самостоятельного развития и не приемлет потрясений, революций и спекуляции на демократии и правах человека. Об этом говорится в распространенном в субботу обращении президента страны Александра Лукашенко к соотечественникам по случаю отмечаемого в республике 3 июля Дня независимости.

"Белорусам не нужны потрясения, войны и революции, спекуляция на демократии и правах человека. У нас есть выверенные временем идеалы и ценности, и мы никому не позволим навязывать иное", - отметил белорусский лидер.

Глава государства констатировал, что "за последние годы многое изменилось: и страна, и живущие в ней люди". "Неизменным осталось желание каждого из нас жить в свободном и мирном государстве", - подчеркнул он.

Президент также заявил, что "Беларусь XXI века - стабильное государство, твердо следующее по пути самостоятельного развития". Кроме того, Лукашенко отметил, что в стране царят мир и порядок. "Белорусский народ един, а объединяет его главное - забота об укреплении отчизны и добросовестный труд ради достижения этой цели", - указал он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Белоруссия
Персоны
Лукашенко, Александр Григорьевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: палестинская фея, "Лебединое озеро" в метро и президент-стрелок
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
New York Post опубликовала статью о Трампе из трех слов
2
Число пострадавших от стихии в Москве увеличилось до 16 человек
3
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
4
Лавров сравнил обвинения США в адрес России с анекдотом про Чапаева
5
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
6
С 1 июля в России вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги
7
Рекордное число выпускников получили 300 баллов по ЕГЭ в 2017 году
Темы дня
Загрузка...
Реклама