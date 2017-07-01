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Парламент ЮАР назначил голосование по вотуму недоверия президенту на 3 августа

Международная панорама
1 июля, 10:39 UTC+3 ПРЕТОРИЯ ПРЕТОРИЯ 1, июля. /ТАСС

Отмечается, что решение о тайном или открытом голосовании будет принято после 14 июля по завершении консультаций со всеми фракциями

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ПРЕТОРИЯ, 1 июля. /ТАСС/. Парламент ЮАР проголосует по очередному вотуму недоверия президенту Джейкобу Зуме 3 августа. В распространенном в субботу сообщении Национальной ассамблеи говорится, что решение о тайном или открытом голосовании будет принято после 14 июля по завершении консультаций со всеми фракциями.

Конституционный суд ЮАР постановил, что регламент Национальной ассамблеи дает спикеру Балеке Мбете достаточно полномочий, чтобы объявить тайное голосование.

Вынесение решения касательно вотума недоверия Зуме из-за перестановок в правительстве было назначено еще на 18 апреля, однако дата была изменена после того, как оппозиция потребовала тайного голосования в надежде, что недовольные члены правящего "Африканского национального конгресса" (АНК) поддержат отставку своего лидера.

При этом АНК заявил, что полностью уверен в своих парламентариях: они проголосуют единогласно и заблокируют вотум (у партии 33 мандата из 54). Это будет уже девятая попытка оппозиции отправить Зуму в отставку за время его правления (с 2009 года). Все предыдущие попытки были заблокированы парламентским большинством АНК.

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