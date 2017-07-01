Вице-премьер Малайзии опроверг информацию о запрете на работу гражданам КНДР

СИНГАПУР, 1 июля. /ТАСС/. Вице-премьер Малайзии Ахмад Захид Хамиди опроверг информацию, что власти страны якобы перестали выдавать разрешению на работу гражданам КНДР. "Распространенные ранее подобные сообщения не соответствуют действительности", - отметил он в субботу на пресс-конференции в правительственной резиденции Путраджая.

"Никаких подобных инструкций [о запрете на работу] не выпускалось", - сказал вице-премьер.

Несколько дней назад японские СМИ со ссылкой на источники в правительстве Малайзии сообщили, что северокорейским рабочим не будут выдаваться разрешения. Одной из причин этого мог стать дипломатический конфликт, возникший после убийства в аэропорту Куала-Лумпура Ким Чен Нама - старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына. По разным оценкам, на территории Малайзии работают около тысячи северокорейцев, занятых главным образом на угольных шахтах и строительных площадках.

Отправка рабочих за границу является для Пхеньяна одним из основных источников поступления иностранной валюты. Как полагают в южнокорейском правительстве, только в Китае трудятся более 90 тысяч северокорейских рабочих, которые зарабатывают для бюджета КНДР несколько сотен миллионов долларов ежегодно. Часть этих средств, как предполагают, может быть использована на нужды ракетно-ядерной программы.

Ким Чен Нам скончался 13 февраля по пути в больницу из аэропорта Куала-Лумпура. Власти Малайзии заявили, что смерть наступила в результате воздействия запрещенного нервно-паралитического вещества VX. Главными подозреваемыми по делу об умышленном убийстве проходят гражданки Индонезии и Вьетнама, однако, как полагает полиция, к нему может быть причастен ряд граждан КНДР.