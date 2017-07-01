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СБУ обвинила спецслужбы РФ в причастности к атаке вируса Petya.A

Международная панорама
1 июля, 12:32 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 1, июля. /ТАСС

В ведомстве уточнили, что к атакам причастны те же хакерские группировки, которые совершали атаки с использованием "TeleBots" и "Blackenergy" на финансовую систему Украины

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© Александр Рюмин/ТАСС

КИЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что установила причастность спецслужб России к атаке вируса Petya.A, от которого пострадали ряд украинских компаний и банков. Об этом в субботу сообщил пресс-центр СБУ.

"Данные, полученные в рамках взаимодействия с международными антивирусными компаниями, дают основания считать, что к атакам причастны те же хакерские группировки, которые совершали атаки с использованием "TeleBots" и "Blackenergy" в декабря 2016 года на финансовую систему, объекты транспорта и энергетики Украины. Это свидетельствует о причастности к этой атаке спецслужб РФ", - говорится в сообщении.

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В СБУ заявили, что кибератака 27 июня была направлены на дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране. "Основным назначением вируса было уничтожение важных данных и нарушение работы государственных и частных учреждений Украины для распространения панических настроений среди населения", - утверждают в ведомстве.

27 июня вирус-вымогатель, перекрывающий доступ к данным и требующий деньги за их разблокировку, атаковал десятки компаний и организаций по всему миру. Как выяснили специалисты компании Group-IB, специализирующейся на компьютерной безопасности и защите от киберугроз, масштабное нападение на энергетические, телекоммуникационные и финансовые компании было совершено при помощи вируса-шифровальщика Petya.A, который препятствует загрузке операционной системы, блокирует компьютеры и требует выкуп в размере $300 в биткоинах.

Согласно опубликованному в четверг, 29 июня, отчету Федеральным агентством кибернетической безопасности Бельгии (SERT), распространение последней глобальной кибератаки началось утром 27 мая с государственных структур и учреждений Украины.

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