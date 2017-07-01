Боец украинского батальона арестован в Италии по делу о гибели репортера в Донбассе

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РИМ, 1 июля. /ТАСС/. Боец украинского добровольческого батальона арестован в Италии по подозрению в причастности к гибели итальянского фоторепортера Андреа (Энди) Роккелли в мае 2014 года в Донбассе. Об этом сообщило в субботу агентство ANSA.
Как указывает агентство, молодой человек украинского происхождения арестован в Болонье 30 июня по ордеру итальянской прокуратуры, которая ведет расследование по делу о гибели итальянского фотокорреспондента. По данным следователей, живший в Италии мужчина поехал на Украину в конце 2013 года и принимал участие в столкновениях на майдане. Затем он вошел в один из так называемых добровольческих батальонов, принимавших участие в военных действиях на юго-востоке Украины. По данным следствия, арестованный, имя которого не называется, находился в день гибели Роккелли на возвышенности у Славянска, с которого украинские силовики обстреливали города.
Роккелли вместе с российским журналистом Андреем Мироновым и водителем погибли 24 мая 2014 года, попав под минометный огонь у поселка Андреевка под Славянском, который был в окружении украинских военных. Выжить удалось находившемуся с ними французскому фотожурналисту Вильяму Рогелону, который получил ранения. Согласно его свидетельствам, обстрел из 40-60 залпов со стороны украинской армии продолжался не менее получаса сначала по машине, в которой они находились, а затем по укрытию, где они пытались спастись.
После этого итальянские следователи сделали вывод, что журналистов могли убить намеренно. Как указывалось, после гибели фоторепортера, занимавшегося документальной съемкой в Донбассе, были стерты с электронных носителей собранные материалы, некоторые из которых удалось недавно восстановить из архива, и теперь они подшиты к делу. Представители семьи Роккелли жалуются на недостаточное сотрудничество в расследовании гибели итальянца со стороны украинской стороны, которая квалифицирует ее как "инцидент военного времени".