Генсек ЛАГ обсудит в Москве с главой МИД РФ проблемы Ближнего Востока

КАИР, 1 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт на следующей неделе посетит Москву, где с руководством российского МИД обсудит важнейшие проблемы ближневосточного региона. Об этом в субботу сообщил официальный представитель ЛАГ Махмуд Афифи.

По его словам, "генеральный секретарь ЛАГ 4-6 июля совершит визит в российскую столицу по приглашению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, которое он передал Абу аль-Гейту во время своего пребывания в Египте в конце мая". Афифи добавил, что, как предполагается, в среду, 5 июля, состоятся переговоры генсека ЛАГ с главой российского внешнеполитического ведомства, в ходе которых "стороны рассмотрят последнее развитие [событий] на Ближнем Востоке, в первую очередь палестинскую проблему, а также конфликты в Сирии, Ливии и Йемене".

Официальный представитель ЛАГ добавил, что во время визита в столицу РФ глава ЛАГ обсудит и "вопросы развития арабо-российских связей в политической, экономической и культурной сферах". Кроме того, стороны рассмотрят перспективы пятой сессии Российско-арабского форума сотрудничества, которая должна пройти в России в конце этого года. Предыдущая подобная министерская встреча состоялась в феврале в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).