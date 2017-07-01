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Качиньский: Польша не обязана принимать мигрантов

Международная панорама
1 июля, 14:34 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 1, июля. /ТАСС

Лидер правящей в республике партии "Закон и справедливость" подчеркнул, что страна не эксплуатировала эти государства Северной Африки и Ближнего Востока

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ВАРШАВА, 1 июля. /ТАСС/. Польша не обязана принимать мигрантов из стран Северной Африки и Ближнего Востока, потому что не эксплуатировала эти государства, и должна заботиться о своей безопасности. Об этом заявил в субботу лидер правящей в республике партии "Закон и справедливость" (ЗиС) Ярослав Качиньский, выступая на V конгрессе этого политического объединения.

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"Мы не эксплуатировали страны, из которых беженцы сейчас приезжают в Европу. Мы не пользовались их рабочей силой и не приглашали их в Европу. У нас есть полное моральное право сказать "нет", - указал он.

По словам Качиньского, кроме этого, "речь идет не только о терроризме, но и об обыкновенной безопасности". "Нет никаких причин, чтобы радикально снижать стандарт качества нашей жизни", - отметил он, подчеркнув, что миграция влечет за собой еще и экономические сложности.

Осенью 2015 года страны ЕС приняли решение о расселении по своей территории 160 тысяч из находившихся на тот момент в Греции и Италии беженцев из Африки. Квоты распределялись пропорционально населению остальных стран ЕС и ряду других факторов. Польша обязалась тогда принять 7 тысяч человек, однако спустя несколько месяцев после прихода к власти партии Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" Варшава пересмотрела свою позицию, отказавшись размещать беженцев на своей территории.

В ответ на отказ принимать мигрантов по квотам ЕС Еврокомиссия начала 13 июня официальную процедуру устранения нарушений в отношении Польши, а также Венгрии и Чехии. Результатом этой процедуры могут стать крупные денежные штрафы для стран-нарушителей. В качестве самой суровой меры наказания эти государства могут быть лишены права голоса в Совете ЕС.

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Проблема нелегальной миграции в Европе
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