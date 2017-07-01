Тысячи человек вышли в Гонконге на марш в поддержку демократии

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 1 июля. /ТАСС/. Тысячи человек вышли в субботу на улицы Гонконга для участия в массовой демонстрации в поддержку демократии. Так сторонники оппозиции отметили 20-ю годовщину перехода бывшего британского анклава под китайский суверенитет.

Подобные манифестации в защиту демократических ценностей в этот день устраиваются ежегодно и проходят с разрешения властей. "У нас действует свобода слова, выражения мнения, собраний. Мы с пониманием относимся к такого рода деятельности, если она организована в надлежащем порядке", - прокомментировала манифестацию новая глава администрации Гонконга Кэрри Лам, приведенная утром к присяге.

Сторонники демократии следуют по центральным улицам от Виктория-парк в сторону правительственного комплекса. Акция проходит мирно и без эксцессов. Она стартовала уже после отбытия председателя КНР Си Цзиньпина из Гонконга после его участия в торжествах по случаю нынешней годовщины.

В Гонконге и после перехода под юрисдикцию Китая разрешена полная свобода слова и митингов, деятельность оппозиции. Анклаву гарантирована широкая степень самостоятельности и автономии до 2047 года по формуле "одна страна - две системы".

Ранее Си Цзиньпин в своем выступлении предостерег от попыток использовать Гонконг как площадку для инспирирования антикитайской деятельности и подрыва национального суверенитета.