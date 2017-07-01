Британская полиция задержала трех человек по подозрению в терроризме

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ЛОНДОН, 1 июля. /ТАСС/. Британская полиция задержала трех человек по подозрению в террористической деятельности. Об этом в субботу информировала пресс-служба Скотленд-Ярда.
"Три человека были задержаны по подозрению в совершении, подготовке и подстрекательстве к осуществлению террористических актов", - говорится в распространенном сообщении полиции. В рамках следственных мероприятий полицейские провели обыски в доме в графстве Уэст-Сассекс и по трем адресам на востоке Лондона.
В Соединенном Королевстве уровень террористической угрозы определен сейчас как "серьезный". Выше него только "критический". После серии терактов, захлестнувших Великобританию с марта этого года, в июне британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Соединенное Королевство должно пересмотреть свою стратегию по борьбе с террористической угрозой, обеспечив полицию и сотрудников служб безопасности всеми полномочиями, которые им необходимы.