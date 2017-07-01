Гутерриш провел в Кран-Монтане встречи с участниками конференции по Кипру

ЖЕНЕВА, 1 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел в швейцарском городе Кран-Монтана встречи с участниками проходящей там с 28 июня конференции по Кипру. Его собеседниками стали лидер турецкой общины острова Мустафа Акынджи, глава греческой общины, президент Республики Кипр Никос Анастасиадис, представители Великобритании, Греции и Турции, а также Евросоюза, приглашенного на переговоры в качестве наблюдателя, сообщила в субботу пресс-служба ООН.

В заявлении официального представителя генсека всемирной организации, распространенном в Женеве, говорится, что состоялись "высококонструктивные дискуссии". Отмечается, что "во время позитивной и ориентированной на результат встречи генерального секретаря с главами делегаций минувшей ночью возникло ясное понимание основных элементов пакета [мер], который может привести к всеобъемлющему урегулированию на Кипре".

В субботу конференция в Кран-Монтане продолжила свою работу "на политическом уровне". Гутерриш "в полной мере участвует в этих усилиях, направленных на то, чтобы дать народу Кипра всеобъемлющее урегулирование", подчеркивается в заявлении.

Генеральный секретарь ООН находится в Кран-Монтане с пятницы. Выступая на пресс-конференции, он заявил, что "остается решить ряд чувствительных и трудных вопросов". Обсуждение темы гарантий безопасности показало, что "по- прежнему нужны решения, которые позволили бы найти общую почву" и "остается проделать еще много работы". Гутерриш призвал кипрские стороны продолжать поиск пути к урегулированию "конструктивно и креативно".

Раунд переговоров по Кипру под эгидой ООН проходит в швейцарском курортном альпийском городке, расположенном в 180 км от Женевы. Дискуссии начались с обсуждения самого сложного вопроса - гарантий безопасности в будущем объединенном государстве. Предстоит, в частности, решить, как быть с присутствием на острове иностранных войск. Дата завершения встречи, которая считается продолжением международной конференции по Кипру, состоявшейся в Женеве 12 января в аналогичном формате, пока не определена.

Кипр разделен по национальному признаку со времен вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под контролем Анкары оказалось примерно 37% территории.