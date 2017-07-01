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В Киеве подтвердили арест украинца в Италии по делу о гибели репортера в Донбассе

Международная панорама
1 июля, 16:25 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 1, июля. /ТАСС

Отмечается, что прокуратура уже обратилась к итальянским властям с требованием предоставить основательные доказательства вины Виталия Маркива или его освобождения

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Материал из 1 страницы
© Артем Геодакян/ТАСC

КИЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины подтвердила, что в Италии арестован украинский военный Виталий Маркив по подозрению в причастности к убийству в 2014 году в Донбассе фоторепортера Андреа Роккелли. Об этом сообщил в субботу замгенпрокурора Евгений Енин.

"Генпрокуратура удивлена арестом в Италии украинского солдата Маркива Виталия по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли вблизи г. Славянск в мае 2014 года", - написал он в Facebook.

По данным украинского следствия, добавил Енин, гибель итальянского фотографа и его российского партнера - Андрея Миронова произошла вследствие артобстрела.

"Прокуратура уже обратилась к итальянским властям с требованием предоставить основательные доказательства вины Маркива или его немедленного освобождения", - подчеркнул он.

Ранее итальянское агентство ANSA сообщило, что в Болонье 30 июня по ордеру итальянской прокуратуры арестован боец украинского добровольческого батальона. Его подозревают в причастности к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе.

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