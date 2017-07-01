Bild: немецкие СМИ заметили у машины из кортежа Трампа просроченные номерные знаки

БЕРЛИН, 1 июля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Немецкая газета Bild опубликовала на своем сайте фотографию автомобиля из кортежа американского президента Дональда Трампа. Машина была на днях транспортирована из США в Гамбург, где 7-8 июля пройдет саммит "Группы двадцати", и на нее уже сейчас прикреплены немецкие номера. Издание обратило внимание на то, что они просрочены.

Временные дипломатические знаки установлены поверх постоянных американских. Действительны они только до 27 июня текущего года. Немецкое законодательство предусматривает за такое нарушение штраф в размере €50. Однако заниматься этим правоохранительные органы не будут из-за дипломатического иммунитета, который распространяется на американскую делегацию.

Тем временем до сих пор непонятно, где будет жить Трамп и его сопровождение во время саммита. Ранее СМИ сообщали, что хозяин Белого дома не успел забронировать ни одну гостиницу в Гамбурге. В городе на даты проведения "двадцатки" не осталось свободных номеров. Согласно одному из вариантов, Трамп может поселиться в Берлине и тратить по несколько часов в день на дорогу до Гамбурга и обратно.

Разузнали немецкие газеты интересные подробности и о другом высокопоставленном участнике встречи G20. По сообщениям издания "Хамбургер моргенпост", король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд прилетит в Германию с собственным позолоченным самолетным трапом. Кроме того, делегация монарха доставит в Гамбург нескольких верблюдов, поскольку рацион саудовского короля, от которого он не хочет отступать даже в зарубежной поездке, включает в себя блюда с использованием свежего верблюжьего молока.