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Посол Нидерландов: коррупция и судебная система на Украине отпугивают западных инвесторов

Международная панорама
1 июля, 16:28 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 1, июля. /ТАСС

По словам дипломата, за последний год на Украине возросло количество рейдерских захватов, что разрушает уверенность иностранных инвесторов в стране

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КИЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Привлекательность Украины среди инвесторов в наибольшей мере страдает по причине коррупции и ненадежной судебной системы в стране. Такое мнение высказал в интервью украинскому изданию "Зеркало недели" посол Нидерландов на Украине Кейс Кломпенхаувер.

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"Думаю, что репутация Украины среди инвесторов больше всего страдает из-за коррупции, а также ненадежной судебной системы. Даже если законы и не идеальны, все равно на них следует полагаться. Но если и законы плохие, и полагаться на них нельзя, то это уже проблема. И что с этим делать? Посему, можно сказать, что это две ключевые проблемы", - подчеркнул Кломпенхаувер.

По словам дипломата, за последний год на Украине возросло количество рейдерских захватов, что разрушает уверенность иностранных инвесторов в стране. "Я нарочно употребляю слово разрушает, потому что именно это и происходит. Инвесторы общаются друг с другом, и если что-то происходит, об этом быстро узнают все", - отметил он. Кломпенхаувер уверен, что сейчас Украина не настолько привлекательна для инвесторов, как могла бы быть.

Согласно результатам исследования аудиторской компании Ernst&Young, Украина заняла первое место по уровню коррупции среди 41 страны Европы, Ближнего Востока, Индии и Африки.

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