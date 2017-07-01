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Два человека задержаны в аэропорту Хитроу по подозрению в терроризме

Международная панорама
1 июля, 16:40 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 1, июля. /ТАСС

Мужчины прилетели рейсом из Турции

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ЛОНДОН, 1 июля. /ТАСС/. Два человека задержаны полицией в аэропорту Хитроу по подозрению в террористической деятельности. Об этом в субботу сообщила пресс-служба полиции английского графства Уэст-Мидлендс.

По ее данным, "двое мужчин в возрасте 21 года из Лестера и Бирмингема были задержаны сотрудниками контртеррористического подразделения после того, как их рейс прибыл из Турции". "Произведенные аресты были осуществлены с ведома спецслужб, непосредственной угрозы для представителей общественности не было", - отметили в полиции, подчеркнув, что оба подозреваемых будут допрошены, поскольку подозреваются в подготовке теракта.

В Соединенном Королевстве уровень террористической угрозы определен сейчас как "серьезный". Выше него только "критический". После серии терактов, захлестнувших Великобританию с марта этого года, в июне британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Соединенное Королевство должно пересмотреть свою стратегию по борьбе с террористической угрозой, обеспечив полицию и сотрудников служб безопасности всеми полномочиями, которые им необходимы.

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