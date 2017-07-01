Два человека задержаны в аэропорту Хитроу по подозрению в терроризме

Лев: сборная Германии не боится серии пенальти в финале Кубка конфедерацийСпорт 1 июля, 17:22
Россиянка Абросимова завоевала серебро на этапе Кубка Европы по триатлонуСпорт 1 июля, 17:17
Жители Подмосковья требуют закрыть свалку "Торбеево" в ЛюберцахОбщество 1 июля, 17:07
Лев: сборная Германии должна показать сверхчеловеческий футбол на ЧМ-2018Спорт 1 июля, 17:01
Трамп вновь раскритиковал CNN, назвав ее материалы низкопробной журналистикойМеждународная панорама 1 июля, 16:50
Агент: форвардом ЦСКА Да Костой интересуются четыре клуба НХЛСпорт 1 июля, 16:49
Дракслер: футболистам сборной Германии не о чем было заботиться на Кубке конфедерацийСпорт 1 июля, 16:43
JPost: авианосец George H. W. Bush прибыл с визитом в порт ХайфаМеждународная панорама 1 июля, 16:41
"Спартак" подписал контракт с сербским футболистом ПетковичемСпорт 1 июля, 16:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 1 июля. /ТАСС/. Два человека задержаны полицией в аэропорту Хитроу по подозрению в террористической деятельности. Об этом в субботу сообщила пресс-служба полиции английского графства Уэст-Мидлендс.
По ее данным, "двое мужчин в возрасте 21 года из Лестера и Бирмингема были задержаны сотрудниками контртеррористического подразделения после того, как их рейс прибыл из Турции". "Произведенные аресты были осуществлены с ведома спецслужб, непосредственной угрозы для представителей общественности не было", - отметили в полиции, подчеркнув, что оба подозреваемых будут допрошены, поскольку подозреваются в подготовке теракта.
В Соединенном Королевстве уровень террористической угрозы определен сейчас как "серьезный". Выше него только "критический". После серии терактов, захлестнувших Великобританию с марта этого года, в июне британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Соединенное Королевство должно пересмотреть свою стратегию по борьбе с террористической угрозой, обеспечив полицию и сотрудников служб безопасности всеми полномочиями, которые им необходимы.