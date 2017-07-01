Трамп: многие штаты не предоставили информацию Комиссии по нарушениям на выборах в США

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ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Множество штатов не предоставили информацию Комиссии по расследованию нарушений на выборах в США, созданной в мае президентом страны Дональдом Трампом для борьбы с различными махинациями на выборах федерального уровня в стране. Об этом глава государства рассказал в субботу на своей странице в Twitter.
"Множество штатов отказываются предоставлять информацию весьма уважаемой Комиссии по нарушениям на выборах. Что они пытаются скрыть?" - задался вопросом американский лидер.
Numerous states are refusing to give information to the very distinguished VOTER FRAUD PANEL. What are they trying to hide?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 July 2017
Более 20 штатов отказались выполнить просьбу комиссии предоставить имена, адреса, даты рождения, партийную принадлежность зарегистрированных избирателей каждого штата.
В мае Трамп подписал указ о формировании двухпартийной комиссии, призванной разобраться с любыми возможными нарушениями на выборах. Члены комиссии, в частности, ищут пути борьбы с "неподобающей регистрацией" избирателей, "ненадлежащим голосованием, мошеннической регистрацией" лиц, выдающих себя за имеющих право голоса, "мошенническим голосованием и подавлением голосования", пояснили ранее в Белом доме. Круг вопросов, которыми занимается комиссия, шире, чем просто "рассмотрение предполагаемого мошенничества при голосовании и подавления" голосования. Руководит работой комиссии вице-президент США Майкл Пенс.
Структура должна представить президенту соответствующий доклад, в котором будут обозначены сильные и слабые стороны избирательной системы США. Деятельность комиссии будет прекращена через 30 дней после того, как она предоставит главе государства отчет. В ходе предвыборной кампании и после голосования Трамп не раз утверждал, что на выборах допускались массовые нарушения действующих в США законов и норм в пользу правившей в стране до недавних пор Демократической партии.