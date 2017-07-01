Лукашенко: Белоруссия остается сторонником межгосударственных интеграционных процессов

МИНСК, 1 июля. /ТАСС/. Белоруссия намерена укреплять отношения со своими союзниками и всемерно поддерживать межгосударственные интеграционные процессы. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, выступая в субботу на торжественном собрании, приуроченном ко Дню независимости Белоруссии, который отмечается 3 июля.

"В одиночку в современном мире, особенно нам, не выжить. Именно поэтому Беларусь является сторонником межгосударственных интеграционных процессов", - отметил Лукашенко, слова которого приводит государственное агентство БелТА.

Белорусский лидер считает, что "обретение надежных партнеров и союзников делает сильнее и устойчивее нашу реальную независимость". В первую очередь, сказал Лукашенко, речь идет о развитии взаимовыгодного сотрудничества с Российской Федерацией. Также, по его словам, в Минске довольны выстраиванием партнерства с Китаем. "И это просто удивительно, просто счастье, что мы с этой величайшей империей, которая выходит на первое место в мире, установили такие дружественные отношения. Они практически на уровне нашей России", - заявил Лукашенко.

Глава Белоруссии также констатировал, что в последнее время "наметился серьезный прогресс в отношениях с США и Европейским союзом".

Укрепление обороноспособности

Белоруссии следует укреплять оборонную мощь страны и развивать отечественный военно-промышленный комплекс (ВПК), учитывая стремление некоторых государств решать международные вопросы силовым способом. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, выступая в субботу на торжественном собрании, приуроченном ко Дню независимости Белоруссии, который отмечается 3 июля.

"Все это вынуждает нас всемерно укреплять оборонную мощь Беларуси и развивать военно-промышленный комплекс. "Мы делаем все, чтобы наша армия стала еще более современной и сильной. На равных разговаривают только с теми государствами, которые способны за себя постоять", - отметил Лукашенко, высказывания которого приводятся на официальном сайте главы государства.

Президент признал, что укрепление обороноспособности страны обходится недешево. "И как бы нам ни было трудно, как бы ни было тяжело, не дай бог последние рубль и копейку отдавать на снаряды и оружие. Поэтому сегодня, я понимаю, - непросто, трудно, но мы вынуждены заниматься обороной и безопасностью", - сказал он.

Кроме того, Лукашенко призвал соотечественников "как зеницу ока беречь сплоченность общества и безопасность страны". "Всеми силами должны препятствовать любым проявлениям экстремизма и насилия. Для этого есть только один путь: настраивать себя и своих детей на созидательный труд и хорошо помнить уроки истории", - отметил глава государства.