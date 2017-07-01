Лукашенко: Белоруссия и РФ на заседании Высшего Госсовета решили практически все вопросы

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МИНСК, 1 июля. /ТАСС/. Высший Госсовет Союзного государства на прошедшем 30 июня в Москве заседании снял практически все вопросы, стоящие на повестке белорусско- российских отношений. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, выступая в субботу на торжественном собрании, приуроченном ко Дню независимости Белоруссии, который отмечается 3 июля.
"И я вчера уже после проведения всех мероприятий руководству России сказал, что это первое в истории подобное мероприятие, где мы были действительно братьями, где мы решили практически все вопросы, которые стояли и оставались в повестке дня", - сказал Лукашенко, которого цитирует агентство БелТА.
Президент уточнил, что на заседании в Москве были "детальнейшим образом проанализированы и рассмотрены важнейшие вопросы современной работы и дальнейшего укрепления связей между нашими народами". "Да, у нас с нашей братской Россией не все всегда гладко. Но скажите, где и у кого все гладко?" - заметил Лукашенко.
"После этих неимоверных санкций и давления со всех сторон мы, наконец, поняли, что надо рассчитывать только на себя. Счастье нашим народам принесут только наши совместные усилия. И больше ничего", - заявил президент Белоруссии.