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Лукашенко: Белоруссия и РФ на заседании Высшего Госсовета решили практически все вопросы

Международная панорама
1 июля, 17:43 UTC+3 МИНСК МИНСК 1, июля. /ТАСС

Белорусский президент уточнил, что на заседании были детально проанализированы и рассмотрены важнейшие вопросы современной работы и дальнейшего укрепления связей между двумя народами

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

© Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МИНСК, 1 июля. /ТАСС/. Высший Госсовет Союзного государства на прошедшем 30 июня в Москве заседании снял практически все вопросы, стоящие на повестке белорусско- российских отношений. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, выступая в субботу на торжественном собрании, приуроченном ко Дню независимости Белоруссии, который отмечается 3 июля.

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"И я вчера уже после проведения всех мероприятий руководству России сказал, что это первое в истории подобное мероприятие, где мы были действительно братьями, где мы решили практически все вопросы, которые стояли и оставались в повестке дня", - сказал Лукашенко, которого цитирует агентство БелТА.

Президент уточнил, что на заседании в Москве были "детальнейшим образом проанализированы и рассмотрены важнейшие вопросы современной работы и дальнейшего укрепления связей между нашими народами". "Да, у нас с нашей братской Россией не все всегда гладко. Но скажите, где и у кого все гладко?" - заметил Лукашенко.

"После этих неимоверных санкций и давления со всех сторон мы, наконец, поняли, что надо рассчитывать только на себя. Счастье нашим народам принесут только наши совместные усилия. И больше ничего", - заявил президент Белоруссии.

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