"Текстильный протокол" между Узбекистаном и ЕС вступил в силу

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ТАШКЕНТ, 1 июля. /ТАСС/. "Текстильный протокол" к Соглашению о партнерстве и сотрудничестве между Республикой Узбекистан и Европейским союзом, подписанный 7 апреля 2011 года в Ташкенте, вступил в силу. Об этом сообщила в субботу пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.
"С учетом приоритетного значения, придаваемого в нашей стране развитию текстильной отрасли, вступление в силу данного документа имеет практическое значение для республики в плане повышения ее экспортного потенциала и обеспечения доступа отечественной текстильной промышленности на европейские рынки", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что документ создает прочную правовую основу для торговли текстильной продукцией между Узбекистаном и ЕС путем введения на взаимной основе режима наибольшего благоприятствования в отношении транзита, таможенных и налоговых платежей, применяемых в ЕС к узбекским текстильным товарам, а также снятия количественных ограничений при торговле данным видом продукции.