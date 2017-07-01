"Текстильный протокол" между Узбекистаном и ЕС вступил в силу

ТАШКЕНТ, 1 июля. /ТАСС/. "Текстильный протокол" к Соглашению о партнерстве и сотрудничестве между Республикой Узбекистан и Европейским союзом, подписанный 7 апреля 2011 года в Ташкенте, вступил в силу. Об этом сообщила в субботу пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

"С учетом приоритетного значения, придаваемого в нашей стране развитию текстильной отрасли, вступление в силу данного документа имеет практическое значение для республики в плане повышения ее экспортного потенциала и обеспечения доступа отечественной текстильной промышленности на европейские рынки", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что документ создает прочную правовую основу для торговли текстильной продукцией между Узбекистаном и ЕС путем введения на взаимной основе режима наибольшего благоприятствования в отношении транзита, таможенных и налоговых платежей, применяемых в ЕС к узбекским текстильным товарам, а также снятия количественных ограничений при торговле данным видом продукции.