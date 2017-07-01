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СМИ: южнокорейская морская полиция задержала в водах страны судно КНДР

Международная панорама
1 июля, 18:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Полиция проводит беседу с членами экипажа, сообщает Yonhap

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Морская полиция Южной Кореи задержала в субботу в территориальных водах страны в Японском море небольшое северокорейское судно с пятью моряками на борту. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источник в правительстве.

Судно было обнаружено недалеко от Северной разграничительной линии, выполняющей роль фактической морской границы между КНДР и Южной Кореей.

По данным агентства, морская полиция проводит беседу с членами экипажа. Отмечается, что некоторые из них изъявили желание остаться на территории Южной Кореи.

23 июня береговая охрана Республики Корея обнаружила в районе южнокорейского острова Уллындо судно, на борту которого находились восемь северокорейских рыбаков. Все члены экипажа выразили желание вернуться на родину. 29 июня они были переданы КНДР.

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