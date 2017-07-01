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Глава МИД: Катар отвергает список требований арабских стран, но готов к диалогу

Международная панорама
1 июля, 19:10 дата обновления: 1 июля, 19:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани выразил уверенность, что цель требований - установить контроль над Катаром

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Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани

Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани

© REUTERS/Maxim Shemetov

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. /ТАСС/. Власти Катара отвергают список требований, выдвинутый арабскими странами для восстановления разорванных с эмиратом отношений, но готовы к диалогу. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, передает телеканал Al Jazeera.

"Мы отвергаем список требований и готовы к диалогу при соответствующих условиях", - сказал он.

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"Катар дал ясно понять с самого начала, что не приемлет ничего, что нарушало бы его суверенитет, - сказал глава МИД. - Мы не боимся и готовы противостоять любым негативным последствиям после окончания срока ультиматума".

По словам дипломата, требования арабских стран, выдвинутые Катару для выхода из кризиса, направлены на установление механизма контроля над эмиратом и противоречат международному праву.

"Меры, принятые странами, участвующими в блокаде, являются коллективным наказанием, противоречащим международному праву", - сказал он, подчеркнув, что "перечень требований, выдвинутых странами, сформирован таким образом, чтобы быть отвергнутым". "Цель требований - установить механизм контроля над Катаром", - уверен дипломат.

По его словам, "Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и Лига арабских государств (ЛАГ) не играют никакой роли в разрешении конфликта". При этом он отметил конструктивную роль Москвы в контексте кризиса, указав, что "РФ призывает страны Персидского залива к диалогу и не поддерживает эскалацию".

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