Пьяная женщина проникла в резиденцию, где находился президент Бразилии с семьей

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 июля. /ТАСС/. Женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, проникла в ночь на субботу во Дворец Жабуру - резиденцию, в которой проживает президент Бразилии Мишел Темер и его семья. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

"Около 3:00 ночи сегодняшнего дня (09:00 мск) женщина, по всей видимости, в состоянии алкогольного опьянения, перелезла через ограду, которая окружает Дворец Жабуру", - говорится в распространенном заявлении.

В этот момент Темер находился в одном из помещений резиденции. Женщина успела добраться до парковки, расположенной внутри здания. Военнослужащие, которые охраняют здание, сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, после чего задержали нарушительницу. Ее имя и мотивы поступка пока не сообщаются.

Подобный инцидент происходит уже в третий раз за месяц. Вечером 28 июня подросток на автомобиле протаранил ворота другой резиденции президента - Дворца Алворада. Позже он объяснил полиции, что случайно нажал на педаль газа, так как испугался проверки документов - молодой человек взял машину родителей без разрешения.

7 июня женщина, имя которой также не было обнародовано, попыталась прорваться во Дворец Планалту - рабочую резиденцию президента Бразилии. Нарушительница порядка выкрикивала такие фразы, как "Мишел Темер, я люблю тебя!" и "Я не хочу умереть, не увидев тебя!". Охранники, дежурившие в холле здания, вывели женщину из помещения. Однако в этот момент ей стало плохо, и она упала в обморок. В итоге женщину увезли с места инцидента на инвалидном кресле.