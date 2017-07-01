Госдеп не смог отследить поступление помощи иностранным государствам на $30 млрд

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ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Госдепартамент и Агентство по международному развитию (USAID) не смогли надлежащим образом отследить в 2016 году поступление помощи иностранным государствам на более $30 млрд. Об этом говорится в докладе генерального инспектора внешнеполитического ведомства, выполняющего функцию независимого надзорного органа.
"В 2015 финансовом году (начинается 1 октября - прим. ТАСС) Конгресс США выделил $32,6 млрд на предоставление международной помощи Госдепартаментом и USAID [на 2016 финансовый год], - цитирует в субботу газета The Hill документ, который оказался в ее распоряжении. - Аппарат генерального инспектора пришел к выводу, что на январь 2017 года Госдепартамент не разработал средства для устранения недостатков в отслеживании и отчетности по [поступлению] иностранной помощи".
Авторы доклада подчеркивают, что внешнеполитическое ведомство не смогло создать инфраструктуру для отслеживания миллиардов долларов международной помощи, несмотря на то, что еще в 2015 году вышла соответствующая рекомендация генерального инспектора. В связи с этим авторы документа вновь повторяют данное указание и обращают внимание "на управленческие проблемы Госдепартамента в целом".
Несмотря на рекомендацию генерального инспектора, ведомство "не может получать своевременные и точные данные, необходимые для обеспечения централизованного надзора за деятельностью по оказанию иностранной помощи и соблюдения нормативных требований к отчетности" по ее поступлению. Согласно докладу, был достигнут лишь "незначительный прогресс" в этом деле.
Администрация президента Дональда Трампа предложила сократить международную помощь, которую предоставляет Госдепартамент, на 37%. Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан сказал, что Госдепартамент принял рекомендации генерального инспектора и приступит к их реализации.