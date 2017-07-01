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СМИ: с военного склада в Португалии украдены оружие и боеприпасы

Международная панорама
1 июля, 20:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Похищены гранатометы, гранаты, взрывчатка и сотни патронов, сообщает телеканал Antena 3. Не исключается, что боеприпасы украдены с целью совершения терактов

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Неизвестные украли с военного склада в Португалии оружие и боеприпасы. Об этом в субботу сообщил телеканал Antena 3.

По его информации, инцидент произошел в районе муниципалитета Танкуш. По некоторым данным, речь идет о гранатометах, различных гранатах, взрывчатых веществах и сотнях патронов. Следствие не исключает, что боеприпасы были украдены с целью совершения террористических атак.

В связи с этим американское посольство в Лиссабоне повысило уровень тревоги до 4 июля, когда в США отмечается национальный праздник - День независимости.

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