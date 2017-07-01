СМИ: с военного склада в Португалии украдены оружие и боеприпасы

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Неизвестные украли с военного склада в Португалии оружие и боеприпасы. Об этом в субботу сообщил телеканал Antena 3.

По его информации, инцидент произошел в районе муниципалитета Танкуш. По некоторым данным, речь идет о гранатометах, различных гранатах, взрывчатых веществах и сотнях патронов. Следствие не исключает, что боеприпасы были украдены с целью совершения террористических атак.

В связи с этим американское посольство в Лиссабоне повысило уровень тревоги до 4 июля, когда в США отмечается национальный праздник - День независимости.