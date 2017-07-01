Армия Израиля: запущенный из Сирии снаряд разорвался на Голанах, пострадавших нет

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 июля. /ТАСС/. Выпущенный с территории Сирии снаряд разорвался в субботу в незаселенной местности на контролируемой Израилем территории Голанских высот. Об этом сообщила в распространенном здесь коммюнике пресс-служба израильской армии.
"Снаряд, выпущенный из Сирии, разорвался в незаселенной местности в северной части Голанских высот, пострадавших нет", - указали военные. В пресс-службе добавили, что "перелет шального снаряда является результатом внутренних боев в Сирии".
Это уже пятый подобный инцидент с 24 июня. Армия Израиля в ответ на перелет снарядов на Голанах каждый раз наносила ответные удары по целям в Сирии. В частности, израильские военнослужащие поразили два танка, крупнокалиберный пулемет, артиллерийские позиции и грузовик с боеприпасами сирийской армии, а также позиции, откуда были запущены снаряды.
Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году парламент Израиля принял "Закон о Голанских высотах", в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над этой территорией. Аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.