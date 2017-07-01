Бывший полицейский получил тюремный срок за разгон палаточного городка в Чернигове

КИЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Бывший заместитель начальника полиции Черниговской и Одесской областей Эдуард Гребенюк получил тюремный срок за снос палаточного городка сторонников "майдана" в Чернигове в конце 2013 года. Об этом сообщило в субботу украинское интернет-издание "Думская".

"Апелляционный суд Черниговской области признал виновным в злоупотреблении властью и незаконном препятствовании проведению собраний и митингов экс-замначальника полиции Черниговской и Одесской областей Эдуарда Гребенюка", - отмечает издание. Ему инкриминировали организацию сноса палаточного городка в Чернигове 25 ноября 2013 года и приговорили к трем годам лишения свободы со штрафом в размере 8500 гривен ($330), но освободили от наказания с испытательным сроком на один год.

Прокуратура несколько раз закрывала дело, но под давлением общественности возобновляла его, доведя до суда. Дело Гребенюка рассматривал Деснянский районный суд Чернигова, который в феврале 2016 года постановил, что он невиновен в разгоне протестующих в Чернигове. Оправдательный приговор был отменен Апелляционным судом, признав экс-замглавы полиции области виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

В конце ноября 2013 года в Чернигове представители общественных организаций провели акции в поддержку "майдана". 23 ноября они установили палатки и объявили акцию бессрочной. Спустя два дня палаточный городок был снесен представителями коммунальных служб при поддержке милиции.

Гребенюк после службы в милиции Черниговской области занимал аналогичную должность в Одесской области, но в рамках закона "Об очищении власти" был уволен в конце 2014 года.