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Экс-кандидат в президенты Франции Бенуа Амон заявил о выходе из Соцпартии

Международная панорама
1 июля, 21:49 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 1, июля. /ТАСС

Политик сообщил о том, что решил создать собственное движение, с помощью которого "намерен восстановить позиции левых сил"

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ПАРИЖ, 1 июля. /ТАСС/. Бывший кандидат в президенты Франции Бенуа Амон выходит из состава Французской социалистической партии, в которой он состоял больше 30 лет. Об этом он заявил в субботу, выступая перед своими сторонниками в XII округе Парижа.

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"Сегодня [в субботу] я решил покинуть Соцпартию", - сказал он. "Я оставляю партию, но не отрекаюсь от социалистических идеалов", - заявил политик.

Он сообщил о том, что принял решение создать собственное движение, с помощью которого "намерен восстановить позиции левых сил". "Я убежден в том, что настало время перевернуть страницу. Эта социалистическая борьба должна формировать новые политические инструменты", - заявил Амон.

"Тем, кто остается в рядах партии, я не говорю "прощайте", я говорю "до свидания" и "до скорого" в борьбе, которую мы будем вести вместе, в нашей большой семье левых [сил]", - сказал политик.

Поражение социалистов на выборах

После сокрушительного поражения на президентских выборах (6,34% голосов, пятое место по итогам первого тура, который состоялся 23 апреля) кандидат социалистов Амон временно покинул авансцену, оставив ее первому секретарю партии Жан-Кристофу Камбаделису, который представлял партию на выборах в Национальное собрание - нижнюю палату французского парламента (11 и 18 июня).

Однако и на парламентских выборах Соцпартия, управлявшая страной последние пять лет, потерпела неудачу. Как и прогнозировали социологи, этот политический блок понес наибольшие потери - его представительство в Нацсобрании сократилось с 295 до 46 депутатов. По словам французских политологов, это поражение социалистов можно считать историческим.

Практически сразу после объявления первых итогов парламентских выборов Камбаделис заявил об отставке, а несколько дней назад о своем выходе из партии сообщил бывший премьер-министр Франции Манюэль Вальс.

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