Сирийская армия назвала беспочвенными обвинения в применении хлора под Дамаском

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сирийские войска не применяли газ хлор против террористов из группировки "Фейлак ар-Рахман" в районе Айн-Терма под Дамаском. Об этом говорится в переданном в субботу агентством SANA заявлении представителя командования Вооруженными силами республики.

"Появившиеся на этот счет сообщения сфабрикованы и абсолютно беспочвенны, - указывается в документе. - Террористические группировки преднамеренно распространяют эту заведомую ложь, чтобы оправдать поражения, которые они несут в тех или иных сирийских районах".

"Командование ВС Сирии, опровергая эти клеветнические утверждения, подчеркивает, что сирийская армия никогда не использовала в прошлом химического оружия против бандформирований и не будет этого делать сейчас, поскольку не обладает химическими боезарядами", - отмечается заявлении.

Правительственные силы, преследующие банды террористов в регионе Восточная Гута, овладели в пятницу выгодными позициями в районе Айн-Терма. В ходе многодневных боев они убили и ранили значительное число боевиков.