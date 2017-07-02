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МИД Сирии назвал неприемлемым доклад спецмиссии ОЗХО о применении зарина в Хан-Шейхуне

Международная панорама
2 июля, 0:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

В заявлении дипведомства указывается, что "сделанные на основе фальсификаций бандформирований и западных разведок выводы являются недостоверными"

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Доклад спецмиссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по поводу инцидента с применением зарина в сирийском городе Хан-Шейхун 4 апреля "основан на сфабрикованный версии". С таким утверждением выступил в субботу МИД Сирии. В его заявлении, переданном агентством SANA, указывается, что "сделанные на основе фальсификаций бандформирований и западных разведок выводы являются недостоверными".

"Для Сирии это неприемлемо, поскольку со стороны ОЗХО не выполнено главное требование, чтобы доклад был честным, объективным и на него не воздействовал шантаж тех государств, которые стремятся не допустить установления истины", - подчеркивается в документе. В нем отмечается, что свидетельства ОЗХО предоставлены террористами, находящимися в Турции, и пресловутыми "Белыми касками", связанными с экстремистской группировкой "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

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МИД Сирии напоминает, что Дамаск сразу после инцидента в Хан-Шейхуне выступил с опровержением, в котором указывалось, что сирийская армия не обладает химоружием для совершения подобной атаки. Кроме того, что стороны правительства была выражена "готовность содействовать направлению экспертов ОЗХО в Хан-Шейхун для проведения расследования на месте". "Сирийские власти предложили также предоставить спецмиссии самолет для посещения авиабазы в Шайрате (провинция Хомс), однако ее специалисты не воспользовались этим", - сообщается в документе.

В четверг ОЗХО опубликовала доклад, в котором утверждается, что в сирийском Хан-Шейхуне был распылен зарин или подобный ему ядовитый газ. В результате его применения погибли почти 100 человек, в том числе множество детей. Теперь этот документ будет передан совместной комиссии ОЗХО и ООН, которая установит виновных в химической атаке.

Инцидент в Хан-Шейхун (провинция Идлиб), где было применено, предположительно, химическое оружие, произошел 4 апреля. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне при этом обвинили Дамаск в проведении химатаки, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс.

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