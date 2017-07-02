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ВС Израиля ответили на обстрел Голанских высот с территории Сирии

Международная панорама
2 июля, 0:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Как сообщается, израильские военнослужащие нанесли удар по сирийской батарее, откуда велся огонь

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Израиля нанесли удар по позициям сирийской артиллерии в ответ на обстрел Голанских высот. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба израильской армии в своем Twitter.

"В ответ на снаряды, пущенные в сторону Израиля с территории Сирии, армия нанесла удар по сирийской батарее, откуда велся огонь", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба израильской армии заявила, что снаряд, выпущенный в субботу с территории Сирии, разорвался в незаселенной местности в северной части Голанских высот, никто не пострадал. В свою очередь газета "Джерузалем пост" сообщила, что через час после первого обстрела на израильскую территорию попал второй снаряд.

Это уже пятый подобный инцидент с 24 июня. Армия Израиля каждый раз наносила ответные удары по целям в Сирии. Как сообщалось, израильские военнослужащие поразили два танка, крупнокалиберный пулемет, артиллерийские позиции и грузовик с боеприпасами сирийской армии, а также позиции, откуда были запущены снаряды.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году парламент Израиля принял "Закон о Голанских высотах", в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над этой территорией. Аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.

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