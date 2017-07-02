СМИ: боевики обстреляли город Дераа и тюрьму под Дамаском

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Вооруженные группировки обстреляли в субботу жилые районы в городе Дераа на юге Сирии (110 км от Дамаска), которые находятся под защитой правительственных сил. Как сообщил агентству SANA директор местного департамента здравоохранения Абдель Вудуд аль-Хомси, в результате разрыва минометных снарядов поблизости от здания поликлиники в квартале Кашиф погибли двое мирных граждан, еще 12 получили ранения, среди них один врач.
Агентство подчеркивает, что этот минометный обстрел стал новым нарушением перемирия в зоне деэскалации на юге Сирии, которая распространяется на город Дераа и одноименную провинцию. Во вторник в этом административном центре были ранены 25 человек.
В соответствии с соглашением, подписанным 4 мая в Астане гарантами перемирия (РФ, Иран и Турция), в зоны деэскалации, помимо Дераа и соседней с ней Эль-Кунейтры, включены регион Восточная Гута под Дамаском, северная часть Хомса и несколько секторов в Алеппо, Латакии и Хаме, а также целиком пограничная с Турцией провинция Идлиб.
По информации SANA, боевики нарушили в субботу прекращение огня в окрестностях Дамаска, где они обстреляли район расположения центральной тюрьмы в Адре. Жертвой снайперского огня стала одна женщина и еще 19 человек получили ранения. Агентство уточняет, что все они направлялись в выходной день на свидание со своими родственниками из числа заключенных.
Сообщение об одном раненом в результате обстрела поступило из предместья Джермана на востоке сирийской столицы.