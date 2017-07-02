Мигрант убил в Австрии пожилую пару из-за ненависти к правым политикам

ВЕНА, 2 июля. /ТАСС/. Выходец из Туниса жестоко расправился с парой пенсионеров в австрийском городе Линц (федеральная земля Верхняя Австрия) из-за ненависти к правой Австрийской партии свободы. Об этом сообщила в субботу полиция Австрии.

Das Ehepaar wurde vor dem Brand getötet. Direkt nach der Tat hat sich der mutmaßliche Täter gestellt. Das Motiv ist noch nicht bekannt. — POLIZEI OÖ (@LPDooe) 30 June 2017

54-летний мигрант совершил убийство в пятницу вечером, а затем добровольно явился с повинной в полицию. На допросе он рассказал следователям, что тщательно спланировал преступление, поскольку думал, что эта пара поддерживает правую партию и якобы не любит приезжих. Мусульманский мигрант много лет чувствовал несправедливое к себе отношение австрийского общества и обвинил во всех своих бедах политиков-популистов, сообщает телерадиокомпания ORF.

Два раза в неделю выходец из Туниса доставлял пожилой паре продукты из магазина своей супруги. Во время очередного визита к пенсионерам он сначала задушил 85-летнюю доверчивую женщину, после этого безжалостно расправился с помощью полена и ножа с ее 87-летним мужем, а затем поджег их тела. В полиции отметили, что тунисец живет в Австрии с 1989 года, женился на австрийке, которая после свадьбы приняла ислам.

Жесткая реакция на беспрецедентное в Австрии преступление последовала от канцлера Кристиана Керна. "Такие преступления уничтожают доверие в прочность нашего общества и требуют жесткого осуждения. Когда людей, как это произошло в Линце, убивают из-за их настоящей или предполагаемой близости к какой-либо партии, всем надо выступить против подобных проявлений", - отметил Керн.