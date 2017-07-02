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Выпущенные сирийскими ВВС ракеты упали рядом с КПП на границе с Иорданией

Международная панорама
2 июля, 2:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Две ракеты упали рядом с таможенным центром и еще одна на шоссе, уточнил представитель командования Вооруженными силами королевства

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Три ракеты, выпущенные в субботу сирийскими ВВС по формированиям вооруженной оппозиции, разорвались поблизости от контрольно-пропускного пункта Джабер-Рамта на границе с Иорданией. Об этом сообщил телеканалу Al Arabiya представитель командования Вооруженными силами королевства.

По его сведениям, инцидент произошел во время операции по преследованию боевиков на территории Сирии, которую проводили правительственные войска. Поддержку с воздуха им оказывала авиация.

Две ракеты упали рядом с таможенным центром и еще одна на шоссе, не причинив материального ущерба. Пострадавших среди сотрудников объекта нет, уточнил иорданский представитель.

В пограничном городе Дераа (110 км от Дамаска) - административном центре южной сирийской провинции - бои продолжаются с февраля. Бандформирования пытаются отрезать путь войскам к границе и окружить кварталы города, которые остаются под защитой сирийских военнослужащих.

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