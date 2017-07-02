Полиция Бразилии задержала наркобарона, за которым охотилась 30 лет

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Бразилии провели спецоперацию в штате Мату-Гросу, в результате которой был задержан наркобарон Луис Карлос да Роша по кличке "Белая голова". Как отмечается в опубликованном в субботу пресс-релизе Федеральной полиции Бразилии, его розыск велся почти 30 лет.
В операции под кодовым названием "Спектр" участвовали порядка 150 сотрудников правопорядка, было выдано 24 ордера на арест и проведено девять обысков. Вместе с да Рошей был задержан его ближайший соратник, конфискованы дорогие автомобили, самолеты и другие ценности на сумму более $10 млн.
Для того, чтобы скрыться от властей, да Роша сделал пластическую операцию и сменил имя. Его обвиняют в создании обширной сети производства и распространения кокаина. По сведениям правоохранителей наркотики выращивали и производили в Колумбии, Боливии и Перу, затем с помощью легкомоторных самолетов доставляли в западные районы Бразилии для последующей реализации в США и Европе.