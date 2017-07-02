Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полиция Бразилии задержала наркобарона, за которым охотилась 30 лет

Международная панорама
2 июля, 3:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Вместе с Луисос Карлосом да Рошей по кличке "Белая голова" был задержан его ближайший соратник, конфискованы автомобили, самолеты и другие ценности на сумму более $10 млн

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Бразилии провели спецоперацию в штате Мату-Гросу, в результате которой был задержан наркобарон Луис Карлос да Роша по кличке "Белая голова". Как отмечается в опубликованном в субботу пресс-релизе Федеральной полиции Бразилии, его розыск велся почти 30 лет.

В операции под кодовым названием "Спектр" участвовали порядка 150 сотрудников правопорядка, было выдано 24 ордера на арест и проведено девять обысков. Вместе с да Рошей был задержан его ближайший соратник, конфискованы дорогие автомобили, самолеты и другие ценности на сумму более $10 млн.

Для того, чтобы скрыться от властей, да Роша сделал пластическую операцию и сменил имя. Его обвиняют в создании обширной сети производства и распространения кокаина. По сведениям правоохранителей наркотики выращивали и производили в Колумбии, Боливии и Перу, затем с помощью легкомоторных самолетов доставляли в западные районы Бразилии для последующей реализации в США и Европе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Бразилия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: палестинская фея, "Лебединое озеро" в метро и президент-стрелок
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Фото
4
В Лондоне десятки тысяч человек вышли на улицу с требованием отставки правительства Мэй
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Десять человек погибли в результате аварии с "КамАЗом" в Татарстане
2
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
3
Путин внес изменения в закон "О военном положении"
4
Украина отменила госрегулирование цен на продукты питания
5
Мигрант убил в Австрии пожилую пару из-за ненависти к правым политикам
6
Россиянин Поветкин победил украинца Руденко в бою за интернациональные титулы WBA и WBO
7
Сирийская армия назвала беспочвенными обвинения в применении хлора под Дамаском
Темы дня
Загрузка...
Реклама