Празднование 150-летия Канады завершилось фейерверками по всей стране

ОТТАВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Массовыми народными гуляньями и фейерверками в субботу завершилось празднование Дня Канады. В этом году стране исполнилось 150 лет.

Официальные торжества начались с утра в Оттаве с церемонии поднятия государственного флага у здания национального парламента. Затем состоялось традиционное шествие представителей Королевской канадской конной полиции и гвардейцев в красных мундирах и высоких черных медвежьих шапках, а также развод караулов.

После полудня со сцены, установленной на лужайке перед парламентом, с обращением к нации выступил премьер-министр страны Джастин Трюдо. "Сегодня не совсем наш 150-й день рожденья, мы намного старше. Канада и канадская идея уходят далеко за границу 150 лет", - сказал он.

"В течение тысяч лет люди, жившие на этой земле, встречались, торговали, строили, любили, теряли, сражались и горевали. Они строили сильные сообщества, упорно трудились над тем, чтобы сделать жизнь их детей лучше и научились опираться на своих соседей", - отметил Трюдо. Он также призвал канадцев в этот день "задуматься о нашем прошлом, поприветствовать наше настоящее и обратить взоры в будущее".

Почетными гостями праздника стали генерал-губернатор Дэвид Джонстон, представляющий королеву Великобритании Елизавету II - главу канадского государства, принц Уэльский Чарльз и его супруга герцогиня Корнуоллская Камилла, члены канадского правительства и представители зарубежных дипмиссий.

Затем начался большой праздничный концерт, открывали который лидер ирландской группы U2 Боно и гитарист коллектива Дэвид Эванс, более известный как Эдж. В нем также приняли участие канадские поп- и рок-исполнители.

Народные гулянья

День Канады - всегда выходной, но в честь праздника были открыты все музеи и галереи, а вход в них был свободный. В городах страны прошли сотни музыкальных и театральных фестивалей, уличные музыканты давали сольные концерты на открытом воздухе. Традиционно в таких крупных городах Канады, как Торонто (провинция Онтарио), Монреаль (провинция Квебек) и Галифакс (провинция Новая Шотландия) состоялись ежегодные многотысячные парады.

Вооруженные силы Канады к юбилею страны подготовили специальную программу. Помимо аэрошоу в Оттаве, в канадских портовых городах, таких как Торонто, Монреаль, Ванкувер (провинция Британская Колумбия), Шарлоттаун (провинция Остров принца Эдуарда) и других все желающие могли попасть на борт военных кораблей ВМС страны. Жители Галифакса в городской гавани увидели американский авианосец USS Dwight D. Eisenhower, который специально прибыл в Канаду для участия в праздновании 150-летия страны.

В Оттаве, по предварительным оценкам, в народных гуляньях приняли участие более полумиллиона человек. Главной трудностью нынешних торжеств для отдыхающих стали беспрецедентные меры безопасности. Впервые в столице для того, чтобы попасть в самый центр города на праздничный концерт, горожанам и гостям столицы приходилось проходить тщательный контроль.

"Мы пришли очень рано утром, но все равно простояли в очереди более двух часов, досмотр был как в аэропорту. Зато мы увидели премьер-министра и принца Уэльского с супругой, игра стоила свеч", - рассказала корреспонденту ТАСС одна из жительниц Оттавы.

"Почти пять часов, мы простояли почти пять часов. Я никогда не видел таких очередей, но мы все прекрасно понимаем. Безопасность превыше всего, особенно после того, что случилось в последнее время в Европе", - сообщил корреспонденту ТАСС другой житель столицы Канады.

Многие граждане День Канады предпочли провести за городом, купаясь в реках и озерах, устраивая барбекю.

Финальный аккорд

По традиции, праздник завершился поздно вечером проведением по всей Канаде массовых фейерверк-шоу. Самые красочные всегда проходят над рекой Оттавой в столице страны, над озером Онтарио в Торонто и над акваторией залива Беррард в Ванкувере. В столице страны пиротехническое шоу продлилось 20 минут и 17 секунд и стало самым масштабным за всю историю города.

1 июля 1867 года вступил в силу подписанный королевой Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии Викторией Акт о Британской Северной Америке, провозгласивший Страну кленового листа двуязычным доминионом Британской империи. В 1879 году это торжественное событие стали называть Днем Доминиона, а в 1982 году по решению парламента праздник обрел свое нынешнее название - День Канады.