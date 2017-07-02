СМИ: рассуждения премьера Чехии "об угрозе с Севера" вызвали возмущение в Пхеньяне

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ПХЕНЬЯН, 2 июля. /ТАСС/. КНДР рекомендует европейским странам добиваться от Вашингтона отказа от враждебного курса в отношении Пхеньяна, если "они заинтересованы в разрядке на Корейском полуострове". Об этом говорится в опубликованном в воскресенье комментарии информационного агентства KCNA.
В Пхеньяне вызвали возмущение высказывания премьер-министра Чехии Богуслава Соботки, который во время недавнего визита в Японию, по данным ЦТАК, утверждал, что "ракетно-ядерные испытания Севера представляют угрозу", призывал "международное сообщество принять меры для усиления давления на КНДР". Такая позиция главы чешского правительства, отмечается в комментарии, доказывает, что "он не владеет информацией об истинной ситуации на Корейском полуострове или же умышленно содействует ее обострению".
Усилия КНДР в области укрепления обороноспособности, подчеркивает KCNA, являются "законным правом суверенного государства, реализация которого позволяет обеспечить существование нации, а также мир и безопасность на Корейском полуострове". Поэтому рассуждения премьера Чехии о необходимости усилить давление на КНДР, указывается в материале, "вызвали справедливое негодование корейского народа".
"Если европейские государства, включая Чехию, действительно заинтересованы в разрядке на Корейском полуострове, то им следует добиваться от Вашингтона пересмотра враждебного курса в отношении Пхеньяна",- резюмирует KCNA.
ЕС ввел новые санкции против КНДР 6 апреля в связи с ракетными испытаниями Пхеньяна, решив расширить запрет на инвестиции европейского бизнеса в такие секторы экономики КНДР, как производство стрелкового оружия, металлургия и металлообработка, а также производство авиакосмической техники. Брюссель также принял решение ввести ограничения на торговлю с предприятиями химической промышленности и горнодобывающей индустрии.
В июне этого года Евросоюз расширил санкции против КНДР, добавив в черный список четыре организации и 14 человек. В отношении них введены такие меры, как заморозка активов и ограничение передвижения.