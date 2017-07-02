В центре Дамаска прогремел взрыв, есть погибшие

ТАСС, 2 июля. Взрыв прогремел на центральной площади Тахрир в Дамаске, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщило в воскресенье государственное сирийское телевидение.

По его данным, террорист-смертник, которого преследовали силы безопасности, подорвал заминированный автомобиль на площади. В результате есть убитые и раненые среди мирных граждан. Их численность не уточняется.

Ранее сирийские силовики сумели предотвратить еще две террористические атаки в промышленной зоне на въезде в столицу. Оба боевика были уничтожены.

По данным агентства Reuters, всего властями были обнаружены три заминированных автомобиля, два из которых были уничтожены на западе Дамаска.