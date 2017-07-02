Транзит подразделений НАТО пройдет в Словакии с 3 по 9 июля

БРАТИСЛАВА, 2 июля. /ТАСС/. Транзит военнослужащих и боевой техники государств - членов НАТО пройдет с 3 по 9 июля по территории Словакии. Об этом сообщила в воскресенье журналистам в Братиславе пресс-секретарь министерства обороны республики Данка Цапакова.

По ее словам, транзит "будет осуществляться по автотрассам и железной дороге". "В течение будущей недели через нашу территорию должны проследовать 25 автоколонн и один железнодорожный состав подразделений армий государств - членов НАТО - союзников Словакии по Североатлантическому альянсу, - подчеркнула она. - Кроме того, специальным поездом будут направлены (участвующие в учениях - прим. ТАСС) военнослужащие и техника словацких ВС".

Через Словакию, как отметила она, будут перемещаться натовские колонны, направляющиеся на учения Saber Guardian - 2017. В них будут задействованы 25 тысяч военнослужащих. В конце июля - первой половине августа они состоятся на территории Венгрии, Румынии и Болгарии. Также предстоит транзит подразделений, задействованных в Венгрии в совместных учениях стран Вишеградской группы (Словакия, Чехия, Венгрия и Польша) Brave Warrior - 2017.

В воскресенье завершается начавшийся в четверг транзит по чешской территории колонн армии США, следующих из Германии на учения Saber Guardian - 2017. Через республику, согласно официальному представителю генштаба ВС Чехии Яну Шульцу, проследовало "более 230 единиц техники и 900 американских военнослужащих".