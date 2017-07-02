Иранский генерал призвал подождать с выводами относительно возможной гибели аль-Багдади

ТЕГЕРАН, 2 июля. /ТАСС/. Свидетельства гибели главаря "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка) Абу Бакра аль-Багдади имеются, но все же с окончательными выводами "следует немного подождать". Об этом заявил в воскресенье агентству Fars заместитель командующего Корпусом "стражей исламской революции" (КСИР, элитная составляющая ВС Ирана) генерал Мохаммад Реза Захеди.

"По-видимому, аль-Багдади убит, чему имеются свидетельства, и что подтверждают некоторые признаки. Об этом говорят и российские источники, на это указывает и поведение окружения главаря ИГ, которое фактически оплакивает его и находится в трауре. В последнее время имя аль-Багдади упоминается в сочетании с понятиями "скорбь" и "траур". Но (с окончательными выводами) следует все же немного подождать", - сказал генерал КСИР, комментируя сообщения последних дней об участи лидера ИГ.

В четверг иранское телевидение распространило фотографии, подтверждающие гибель аль-Багдади. На сайте телерадиовещательной корпорации ИРИБ были размещены два фотоснимка тела главаря ИГ и, для сравнения, две его прижизненные фотографии.

В середине июня в Минобороны РФ сообщили, что в конце мая в Сирии в результате российского авиаудара, по предварительным данным, был уничтожен лидер ИГ и 300 боевиков.